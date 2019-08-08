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15:32

Роскомнадзор нашел нарушения в работе журнала мужа Любови Соболь

фото ЗакС политика Роскомнадзор нашел нарушения в работе журнала мужа Любови Соболь

Роскомнадзор нашел нарушения в работе журнала «Археология русской смерти», который издает муж юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь Сергей Мохов, передает «МБХ медиа».

По словам Мохова, ведомство не устроило, что в выходных данных журнала не указываются данные, которые должны указываться и в изданиях тиражом менее тысячи экземпляров – в том числе периодичность издания и адреса.

«На самом деле они хотят соотнести журнал с каким-то лицом, но мы все эти дурацкие уловочки знаем. Сначала признайте, что мопед ваш, а потом мы что-нибудь там найдем и будем знать, кому предъявлять. Они хотят установить ответственное лицо», - заявил Мохов.

По его словам, Роскомнадзор потребовал внести данные в следующий номер журнала и предоставить им экземпляр.

«Археология русской смерти» — научный журнал, посвященный тематике смерти. Он издается группой независимых исследователей с помощью краудфандинга и на деньги частных жертвователей.

Соболь – незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму. Она 22 дня держит голодовку в знак протеста против недопуска. Ее неоднократно задерживали за последнее время в связи с протестами в Москве 27 июля и 3 августа за честные выборы. Многие ее соратники по протестному движению арестованы по административным делам, арестовать ее, как мать несовершеннолетнего ребенка, не позволяет законодательство.

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