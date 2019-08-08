Правоохранители повезли Яшина в суд сразу после выхода из спецприемника

Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина задержали сразу после того, как он освободился после 10 суток административного ареста, и повезли на заседание в ХАмовнический райсуд Москвы, поделилась у себя в Facebook столичная активистка Полина Нестерович.

"Полицейские в масках в режиме спецоперации вывезли Яшина из спецприемника. Сейчас он доставлен в Хамовнический суд. Здесь он, видимо, получит третий с 29 июля административный арест", - уточнил адвокат политика Вадим Прохоров.

29 июля оппозиционеру дали 10 суток за призывы к выходу на акцию 27 июля, а днем позже добавили ещё столько же за призывы посетить акцию 14 июля. И то, и другое мероприятие преследовали одну цель - добиться от чиновников допуска на выборы в Московскую городскую думу всех кандидатов, чьи подписи забраковал Мосгоризбирком.