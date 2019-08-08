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15:50

Счета петербургского штаба Навального не блокируют по делу ФБК

фото ЗакС политика Счета петербургского штаба Навального не блокируют по делу ФБК

Блокировки счетов в рамках расследования дела "об отмывании денег" ФБК не коснулись петербургского штаба Алексея Навального, об этом ЗАКС.Ру сообщил руководитель регионального штаба Александр Шуршев

По словам Шуршева, блокировка счетов коснулась только Фонда борьбы с коррупцией. 

- Пока нас это не касалось. Мы продолжаем работать, - сообщил Шуршев. 

Ранее пресс-секретарь Алексея Навального и ФБК Кира Ярмыш заявила, что СК заблокировал счета фонда и региональных штабов. В комментарии "Медиазоне" Ярмыш сообщила, что Следственный комитет заблокировал "операционный счет штабов, на котором, например, договора аренды". 

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по отмыванию денег ФБК. СК считает, что в период с 2016-2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путём.


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