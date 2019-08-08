Горсуд подтвердил законность требований единоросса, пожелавшего снять с выборов кандидата в МО "Гражданка"

Сегодня, 8 августа, петербургский Горсуд оставил без изменения вынесенное ранее Калининским райсудом решение об отмене регистрации независимого выдвиженца Сергея Назарова кандидатом в депутаты муниципалитета "Гражданка", известила пресс-служба депутата ЗакСа Михаила Амосова.

Изначально с иском в суд обратился представитель "Единой России" Никита Коверкин. В иске он сообщил о том, что ему доподлинно известно, что на поданном в ИМКО заявлении Назарова на регистрацию отсутствует его личная подпись.

Калининский райсуд встал на сторону единоросса, даже несмотря на то, что Назаров в свою защиту привел ряд веских доводов, а именно: напомнил, что сотрудники муниципальной избирательной комиссии обязаны при приеме документов тщательно их проверять во избежание возможных процессуальных разногласий. Помимо прочего, Назаров готов был предоставить суду свидетелей, которые бы подтвердили, что необходимый росчерк под заявлением кандидата все же имелся. С решением суда первичной инстанции согласился и Горсуд.

"Что касается вопросов о том, каким образом гражданин Коверкин, не являющийся членом избирательной комиссии, мог ознакомиться с документами кандидатов, каким образом заявление с подписью Сергея Назарова исчезло из папки документов кандидата, почему члены ИКМО сразу не обратили внимание на такое упущение, если оно имело место, то на эти и ряд прочих вопросов ответ предстоит давать Следственному комитету", - уточнили в пресс-службе Амосова, добавив, что параллельно готовится жалоба и в президиум Горсуда.

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