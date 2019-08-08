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16:25

ГИК увеличил количество членов ТИК №23 и №29

фото ЗакС политика ГИК увеличил количество членов ТИК №23 и №29

Санкт-Петербургская избирательная комиссия увеличила количество членов территориальных избирательных комиссия Фрунзенского района №23 и №29. Решение принято на заседании Горизбиркома 8 августа, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Как заявил глава ГИК Виктор Миненко, число членов ТИК необходимо увеличить по ряду причин. В частности, у территориальных избиркомов возникли проблемы с принятием некоторых решений - Горизбирком уже признала бездействие ТИК №29, уточнил Миненко. Он добавил, что ТИК №23 отвечает за работу экстерриториальных участков в Псковской области на выборах губернатора - это большая нагрузка. Члены ГИК проголосовали за увеличение числа членов ТИКов с 10 до 14 человек.

Также СПбИК решила принимать предложения о вступлении в ТИК в течение трех дней: с 9 до 11 августа.

Напомним, члены ТИК №29 не смогли принять решение по жалобам выдвиженцев в муниципальные депутаты от «Партии роста» в МО «Балканский» и №75. Из-за этого ГИК признал незаконным бездействие ТИКа.

 

София Саттарова


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