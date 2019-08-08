Правоохранители обыскивают штаб Навального в Ижевске

Представители силовых структур пришли с обыском в штаб политика Алексея Навального в Ижевске, известили "ОВД-Инфо" сотрудники учреждения.

Они уточнили, что в офис без объявления причин прибыли "люди в масках" и сразу же приступили к оперативным мероприятиям. Одну из активисток штаба при этом выгнали из помещения, а координатора попросили остаться. На данный момент какими-либо иными сведениями "ОВД-Инфо" не обладает. Сообщается лишь, что с обыском нагрянули также к волонтеру Ильдару Закирову.

Ранее сегодня силовики посетили офис Фонда борьбы с коррупцией в Москве, а также приехали домой к некоторым его сотрудникам.

Позднее стало известно о заморозке счетов ФБК, региональных штабов и их работников.

3 августа Следком возбудил уголовное дело "о легализации денежных средств в размере порядка 1 млрд рублей". Следователи полагают, что начиная с 2016 года до конца 2018 года граждане, якобы имеющие отношение к ФБК, получали от "третьих лиц" денежные средства, доподлинно зная, что они получены преступным образом. Дело возбуждено по самой тяжкой, 4-й части 174 статьи, предусматривающей санкцию до 7 лет лишения свободы.