Фигурантку дела "Нового величия" Павликову увезли с заседания суда на скорой

18-летнюю Анну Павликову, являющуюся фигуранткой дела "Нового величия", экстренно увезли на машине скорой помощи из зала Люблинского суда в Москве, где сегодня, 8 августа, проходит очередное заседание в рамках данного разбирательства, поделился с "МБХ медиа" адвокат Максим Пашков.

"Павликовой стало плохо, ее увезли на скорой, я не знаю причину. Заседание переносят", - уточнил он.

Девушка, повзрослевшая в стенах СИЗО, проведя там почти год будучи 17-летней, сильно подорвала в изоляторе здоровье. Один из фигурантов дела Дмитрий Ребровский, заключивший сделку со следствием и позднее заявивший, что сделал это под давлением, ранее пытался "оговорить" Павликову.

Всего по делу "Нового величия" проходят 10 человек. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и однажды встречались оффлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал её устав, считают сотрудником спецслужб. Примечательно, но две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.