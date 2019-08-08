Яшина в третий раз арестовали на 10 суток из-за протестов перед выборами в Мосгордуму

Хамовнический суд Москвы арестовал муниципального депутата, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина на 10 суток, передает «МБХ медиа».

Для Яшина это уже третий арест за последние десять дней. На этот раз ему вменили нарушение ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация митинга без подачи уведомления) из-за призыва прийти на акцию в Twitter.

Сам Яшин просил отложить заседание суда до понедельника, чтобы попасть на заседание ЦИК 9 августа. Сегодня должен был истечь срок его административного ареста, но до этого его задержали снова и доставили в суд.

Яшин сидел в спецприемнике с 29 июля, когда его в первый раз арестовали на 10 суток за митинг 27 июля в центре Москвы. На следующий день его арестовали еще на 10 суток – уже за организацию протестов 14 июля. Этот срок с предыдущим не суммировался.