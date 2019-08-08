Мэрия Москвы потратила 13 млн рублей на музыкально-шашлычные мероприятия, прошедшие в дни протеста

Изданию "Открытые медиа" удалось узнать, какую сумму удалось получить подрядчику проведения столичных массовых фестивалей, прошедших в Москве в дни массовых протестов, связанных с недопуском независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму.

Речь идет о компании "Инсталл Профи" и организованных ею мероприятиях "Бургерфест" и "Шашлык Live".

Так, по подсчетам издания, за оба события, прошедших 27-28 июля и 3-4 августа в "Парке Горького", подрядчик получил по 6,5 млн рублей за каждое.

Известия о грядущих фестивалях появились неожиданно. Например, реклама "Шашлык Live" была размещена 31 июля. Данное обстоятельство позволило оппозиционерам сделать вывод, что единственной реальной целью его проведения было отвлечь москвичей от массовых акций протеста.

В марте "Инстал Профи" выиграла тендер до 2020 года за 831 млн рублей организовывать в Москве торгово-развлекательные и культурно-массовые мероприятия. Компания неоднократно получает подряды, разыгрываемые структурами столичной мэрии. Общая сумма заключенных госконтрактов составляет 2,1 млрд рублей.

Согласно условиям нынешнего договора, никаких фестивалей и ярмарок в августе фирма проводить не должна была, однако 19 июля обе стороны договора заключили дополнительное соглашение на проведение 27-28 июля некоего "внерамочного" столичного события, получив на эти цели дополнительно 6,5 млн рублей. В эти дни как раз и прошел "Бургерфест". В свою очередь оппозиционеры начали призывать своих сторонников выходить на акции несогласия за 10 дней до назначенной на 27-е даты, то есть - 17 июля.

Другое допсоглашение на сумму 6,5 млн рублей мэрия заключила с "Инстал Профи" 26 июля - на организацию мероприятия 3-4 августа. О протестной акции 3 августа "забракованные" кандидаты уведомили соратников 27 июля.

Заказчик фестивалей заплатил компании за рекламу и информирование населения, а также оформление сцены и площадки под мероприятие, уборку территории. Однако в сумму не входила "оплата труда" приглашенных музыкантов, а это - "Чайф", "Сплин", Юлия Чичерина, Валерий Сюткин, в связи с чем итоговые выплаты "Инстал Профи" могут оказаться и того выше.

10 августа мэрия согласовала оппозиционерам очередной митинг за честные выборы. Не разрешив, впрочем, выступать на нем артистам.

Опять же, с датой совпадает проведение другого - тоже "неожиданного" - события, организуемого "Инстал Профи" - фестиваля Meat&Beat.