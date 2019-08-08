Генпрокуратура упрекнула западные НКО в "эскалации протестных настроений"

Генпрокуратура объявила нежелательными в России три зарубежные НКО, заявив, что они создавали условия для эскалации протестных настроений в стране, передает РИА «Новости».

Начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов заявил в Совете Федерации, что три общественные организации – «Атлантический совет», «Свободная Россия» и «Всемирный конгресс украинцев» - проводят «антироссийские информационные пропагандистские кампании».

«[Эти организации] занимаются дискредитацией руководства страны, формированием общественного мнения о смене власти, созданием условий для дестабилизации социально-политической обстановки, эскалации протестных настроений», - заявил Завалунов.

По его словам, эти НКО ведут проекты «по подрыву экономических основ государства» и по созданию имиджа России как государства-агрессора, призывают усилить санкции, «создавая поводы для проведения враждебной политики в отношении нашей страны». «Деятельность таких структур направлена на вмешательство во внутренние дела России, в том числе на избирательные кампании и оказание влияния на результаты выборов в нашей стране», - сказал прокурор.

Генпрокуратура признала работу «Атлантического совета» нежелательной в России в конце июля. Эта НКО – форум для политических, деловых и интеллектуальных международных лидеров. Ее бывший председатель Джон Хантсман до последних дней был послом США в России.