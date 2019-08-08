Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

19:59

МИД РФ обвинил Deutsche Welle в попытке вмешаться в дела России из-за новостей о протестах в Москве

фото ЗакС политика МИД РФ обвинил Deutsche Welle в попытке вмешаться в дела России из-за новостей о протестах в Москве

МИД России провел беседу с временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески из-за публикаций телерадиокомпании Deutsche Welle в соцсетях.

По словам представителей МИД, в этих постах издание призывало жителей Москвы к участию в несогласованных акциях протеста. В ведомстве заявили, что Deutsche Welle пыталась вмешаться во внутренние дела России.

Гжески было объявлено, что подобные действия со стороны немецкой телерадиокомпании недопустимы и российская сторона готова отреагировать «в рамках действующего национального законодательства».

Крупные несогласованные акции протеста прошли в Москве 27 июля и 3 августа. Поводом стал недопуск ряда независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. На этих акциях правоохранители действовали жестко, применяя спецсредства. В общей сложности были задержаны свыше 2300 человек, девять арестованы по делу о массовых беспорядках, около сотни пострадали от действий силовиков.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


21:59    
Многие западные МИД, посольства в Москве и СМИ поддерживают своих агентов влияния в России, призывая их выходить на улицы  и бунтовать, подрывая стабильность в России! Внешние и внутренние раги объединены против России, ничего нового...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
21:32 Муниципал: ГИК зарегистрировал ещё 8 кандидатов в мундепы

20:54 В Совфеде предложили определить перечень мест для политических акций и митингов   1

20:25 Активиста Гусева арестовали на 10 суток за фразу о Путине во время митинга на площади Ленина

20:21 Председатель ГИК: Участки в Псковской области, может быть, обсудим на ближайшем заседании

19:59 МИД РФ обвинил Deutsche Welle в попытке вмешаться в дела России из-за новостей о протестах в Москве   1

19:31 Генпрокуратура упрекнула западные НКО в "эскалации протестных настроений"   1

18:59 100 тысяч человек поддержали петицию с требованием прекратить дело о беспорядках во время митинга в Москве   7

18:31 Мэрия Москвы потратила 13 млн рублей на музыкально-шашлычные мероприятия, прошедшие в дни протеста

18:23 Яшина в третий раз арестовали на 10 суток из-за протестов перед выборами в Мосгордуму   3

18:22 Муниципал: На редактора газеты «Примула» написали заявление в полицию за критику главы поселка Лисий Нос

18:06 Спецкора "Новой газеты" Милашину оштрафовали за пикет в память об Эстемировой   1

18:02 В Калининграде "навальнистам" согласовали проведение массового пикета 10 августа

17:37 Муниципал: На ИКМО «Лиговка-Ямская» пожаловались в прокуратуру из-за заблокированных счетов кандидаток

17:35 Фигурантку дела "Нового величия" Павликову увезли с заседания суда на скорой

17:01 Тихонова уведомила Смольный о намерении провести митинг в защиту парка Малиновка

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru