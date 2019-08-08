МИД РФ обвинил Deutsche Welle в попытке вмешаться в дела России из-за новостей о протестах в Москве

МИД России провел беседу с временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески из-за публикаций телерадиокомпании Deutsche Welle в соцсетях.

По словам представителей МИД, в этих постах издание призывало жителей Москвы к участию в несогласованных акциях протеста. В ведомстве заявили, что Deutsche Welle пыталась вмешаться во внутренние дела России.

Гжески было объявлено, что подобные действия со стороны немецкой телерадиокомпании недопустимы и российская сторона готова отреагировать «в рамках действующего национального законодательства».

Крупные несогласованные акции протеста прошли в Москве 27 июля и 3 августа. Поводом стал недопуск ряда независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. На этих акциях правоохранители действовали жестко, применяя спецсредства. В общей сложности были задержаны свыше 2300 человек, девять арестованы по делу о массовых беспорядках, около сотни пострадали от действий силовиков.