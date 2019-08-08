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20:25

Активиста Гусева арестовали на 10 суток за фразу о Путине во время митинга на площади Ленина

фото ЗакС политика Активиста Гусева арестовали на 10 суток за фразу о Путине во время митинга на площади Ленина

Калининский суд Петербурга арестовал на 10 суток активиста Дмитрия Гусева за нецензурный отзыв о человеке по фамилии Путин во время митинга 3 августа в Петербурге, передает «МБХ медиа».

В отношении Гусева был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Поводом стало нецензурная фраза о Путине, произнесенная им со сцены в конце своего выступления на согласованной акции солидарности с недопущенными до выборов в Мосгордуму кандидатами.

3 августа, сразу после того, как Гусев произнес эту речь, его задержали полицейские, подойдя к сцене. Вскоре его доставили в 6-й отдел полиции, после чего отпустили. Сам Гусев в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что в объяснительной написал о своем негативном отношении к бизнесмену Игорю Путину, который вывез из России 230 млрд долларов.

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