Председатель ГИК: Участки в Псковской области, может быть, обсудим на ближайшем заседании

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко сказал, что вопрос создания экстерриториальных избирательных участков в Псковской области могут обсудить 13 августа. Такое заявление он сделал 8 августа в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру.

- На ближайшем заседании во вторник, может быть, и обсудим, - сообщил Миненко.

Подробности он не уточнил, сославшись на занятость – председатель спешил на ранее запланированную встречу. Пресс-секретарь Горизбиркома Григорий Марголин подчеркнул в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру, что обсуждение только «возможно».

Также пресс-секретарь уточнил, что ГИК при необходимости будет уточнять адреса экстерриториальных избирательных участков в Псковской области. Он сообщил, что не может в настоящий момент пояснить, как создавался список адресов «дачных» участков. По его словам, преимущественно участки расположены там, где обычно голосуют местные жители. Пресс-секретарь напомнил, что все адреса уже опубликованы.

- Детально опубликованы, - сказал Марголин.

- Детально опубликованы... Вы знаете, что там есть ошибки?

- Не знаем. Расскажите нам, - попросил пресс-секретарь.

Адреса некоторых участков за пределами Петербурга указаны с ошибками, в двух населенных пунктах месторасположение «дачных» участков вообще не обозначено. Об этом ЗАКС.Ру рассказывал в материале про избирательные участки в Псковской области.

Помимо этого, представитель Горизбиркома заявил, что программа по оповещению петербуржцев в Псковской области о возможности проголосовать за губернатора еще только разрабатывается. Она будет готова в ближайшее время, уточнил пресс-секретарь за месяц до дня голосования. Он добавил, что на следующей неделе ГИК расскажет об оповещении петербуржцев и обучении членов участковых избирательных комиссий, которые будут организовывать выборы в Псковской области. Марголин напомнил, что УИКи формирует территориальная избирательная комиссия №23 Фрунзенского района.

Отвечая на вопрос о возможном видеонаблюдении на участках в Псковской области, Марголин напомнил, что ранее на этот вопрос Миненко отвечал в интервью «Интерфаксу».

- Организация видеонаблюдения будет обсуждаться с учетом технической возможности. В Псковской области это вряд ли будет возможно, - сообщил пресс-секретарь.

София Саттарова

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