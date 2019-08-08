В Совфеде предложили определить перечень мест для политических акций и митингов

Сенатор Людмила Бокова на заседании рабочей группы временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета предложила законодательно определить перечень мест для проведения политических акций, передает РИА «Новости».

«Возможно, есть необходимость разработать закон с четким определением мест для политических акций и митингов. Этот закон не нарушал бы положение Конституции о свободе митингов, но и не нарушал бы права обычных граждан, которые не участвуют в митинге, но при этом находятся на улицах города», - сказала Бокова.

Кроме этого, Бокова предложила расследовать случаи вмешательства иностранных государств во внутренние дела России с помощью механизмов парламентского расследования. По ее мнению, существующих механизмов для этого недостаточно.

Крупные несогласованные акции протеста прошли в Москве 27 июля и 3 августа. Поводом стал недопуск ряда независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. На этих акциях правоохранители действовали жестко, применяя спецсредства. В общей сложности были задержаны свыше 2300 человек, девять арестованы по делу о массовых беспорядках, около сотни пострадали от действий силовиков.