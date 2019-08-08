ГИК зарегистрировал ещё 8 кандидатов в мундепы

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 8 августа провела очередное заседание с рассмотрением жалоб потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты. Члены ГИК решили самостоятельно зарегистрировать 8 выдвиженцев, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам члена Горизбиркома Дмитрия Краснянского, регистрировать решено тех, кому избирательные комиссии муниципальных образований отказали повторно. В частности, ГИК зарегистрировал Дмитрия Артемьева кандидатом в мундепы МО №72. На это решение уже подан иск в суд, сообщил член ГИК Олег Зацепа.

- Я хотел бы проинформировать комиссию, что решение принимается сегодня, но ещё вчера оно оспорено в городском суде, - сообщил Зацепа.

Он добавил, что заседание назначено на 9 августа. Также СПбИК отменил решения по отказу в регистрации по 15 жалобам. Эти отказы ГИК решил отправить на пересмотр в ИКМО. В частности, на пересмотр повторно отправлено решение по выдвиженцу от «Яблока» Дмитрию Леонову, который баллотировался в МО «Княжево». ИКМО второй раз отказало Леонову из-за отсутствия документа об образовании. При этом, как напомнил член ГИК с правом совещательного голоса Виктор Воробьев, при рассмотрении первой жалобы выдвиженца рабочая группа Горизбиркома ознакомилась с дипломом Леонова. Это отражено в решении ГИКа об отправлении дела на пересмотр, сообщил Воробьев.

- То есть на момент прошлого рассмотрения Санкт-Петербургской избирательной комиссией документ об образовании в личном деле кандидата имелся, и был обозрён рабочей группой. По каким-то непонятным причинам при повторном рассмотрении на рабочей группе, уже по второй жалобе, этого документа в личном деле не оказалось, - заявил член ГИК с правом совещательного голоса.

Его коллеги с правом решающего голоса перечитали прошлое решение и удостоверились в том, что ранее уже знакомились с дипломом Леонова. При этом, комиссия из-за отсутствия документа на заседании решила всё же не самостоятельно регистрировать кандидата, а отправить его дело на пересмотр в ИКМО.

Помимо этого, Горизбирком отказал в удовлетворении жалоб 13 выдвиженцам. Среди них, желающие стать мундепами в МО «Гавань», «Город Пушкин» и других округах.

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