На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы неожиданно стали японскими

В 2020 году в Токио пройдут летние Олимпийские игры: у мероприятия не так давно появился свой сайт, на котором имеется интерактивная карта маршрута события, и на ней - "камень преткновения" российско-японских отношений - группа островов Южной Курильской гряды - неожиданно стала входить в состав страны Восходящего солнца. Речь идет об островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Россия и Япония дискутируют о спорной территории с середины XX века. Возможность беспрепятственной передачи японскому соседу южных и самых маленьких островов гряды - Шикотана и Хабомаи - зафиксирована в советско-японской декларации 1956-го года.

Фото: скриншот сайта Олимпиады

После встречи с японским премьер-министром в Кремле 22 января Владимир Путин выразил удовлетворение ходом двустороннего диалога, однако о каких-либо существенных изменениях в переговорных позициях сторон никем и ничего не было сказано.

Россия выдвинула два условия, при которых возможна беспрепятственная передача нескольких островов. Во-первых, Япония обязуется заключить мирный договор на основе декларации 1956 года, признав таким образом исход Второй мировой войны "во всей его полноте, в том числе суверенитета РФ над всеми Курильскими островами". Во-вторых, Токио должен гарантировать, что на переданных территориях не будут размещены американские военные базы. На этот шаг Япония пойти не может, так как между ней и США существует договор, предусматривающий обратное.

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