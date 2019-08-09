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Новости

9:30

На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы неожиданно стали японскими

фото ЗакС политика На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы неожиданно стали японскими

В 2020 году в Токио пройдут летние Олимпийские игры: у мероприятия не так давно появился свой сайт, на котором имеется интерактивная карта маршрута события, и на ней - "камень преткновения" российско-японских отношений - группа островов Южной Курильской гряды - неожиданно стала входить в состав страны Восходящего солнца. Речь идет об островах  Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Россия и Япония дискутируют о спорной территории с середины XX века. Возможность беспрепятственной передачи японскому соседу южных и самых маленьких островов гряды - Шикотана и Хабомаи -  зафиксирована в советско-японской декларации 1956-го года.

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Фото: скриншот сайта Олимпиады

После встречи с японским премьер-министром в Кремле 22 января Владимир Путин выразил удовлетворение ходом двустороннего диалога, однако о каких-либо существенных изменениях в переговорных позициях сторон никем и ничего не было сказано. 

Россия выдвинула два условия, при которых возможна беспрепятственная передача нескольких островов. Во-первых, Япония обязуется заключить мирный договор на основе декларации 1956 года, признав таким образом исход Второй мировой войны "во всей его полноте, в том числе суверенитета РФ над всеми Курильскими островами". Во-вторых, Токио должен гарантировать, что на переданных территориях не будут размещены американские военные базы. На этот шаг Япония пойти не может, так как между ней и США существует договор, предусматривающий обратное.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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11:46   444   73ie939@mail.ru
доигрался в поддавки питерский [цензура]иган (пообещал синдзо абэ выполнить декларацию1956 г) пожинай плоды

10:35   Саша  
Да, Сталину надо было в 1945г. забрать у японцев огромнейший остров Хоккайдо, что предлагали при ТОРГЕ американцы с англичанами, как и Грецию(!!!!!!), Финляндию, Северный Иран и тд. Правда взамен на Польшу, Восточную Германию, Австрию и тд. Если бы Хоккайдо был наш, то япоши и не вспоминали бы о Курилах, как не вспоминают почти о Сахалине...Это ГЕОПОЛИТИКА!!!!!!!!!!! Вот вы заметили, как страны Персидского залива подобрели к России, один принц саудитов Салман чего стоит...А всё потому, что Россия у их границ в Сирии, и флот и ВКС и др. Вот пишут взахл[цензура] о никчемных прозападных митингах в Москве, а о том, что Россия открыла огромный судоремонтный завод в сирийском Тартусе ни слова... Туда смогут заходить корабли атомоходы со всех российских флотов на регламентные работы, заправку, отдых экипажей и тд. То есть Россия будет прирастать Средиземным морем, Персидским заливом с выходом в Индийский океан и тд. Это ГЕОПОЛИТИКА! Это никакие-то никчемные выборы и евро"ценности"-мерзости!

9:47    
Действовать России против Японии-старинного нашего врага, как и против коллективного Запада, надо исключительно с позиции жёсткой СИЛЫ, иначе сметут, размажут по стенке! Всё должно быть наготове: РЯО, "Посейдоны", Авангарды", "Искандеры" и тд.

9:39    
У России кругом враги, везде и всегда провокации...Надо без малейшей паники на них реагировать, а может быть и устраивать ответные провокации...Типа провести учения по атомной бомбардировки Хиросимы с Нагасаки, а то и Токио...В принципе имеем право на любые учения...Интересно было бы посмотреть на реакцию самураев...

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