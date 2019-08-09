В разбирательстве о массовых беспорядках в Москве участвуют следователи по "болотному делу"

В следственную группу по уголовному дело о массовых беспорядках 27 июля в Москве вошли три следователя, чьи имена полностью совпадают с теми сотрудниками СК, кто занимался "болотным делом", уведомляет "Медиазона".

Это - Фадеев В. В., Афасижев З. Ю. и Зубков В. Н. По сведениям издания, Фадеев вел дело демонстранта Дениса Луцкевича, участвовавшего в протесте 6 мая 2012 года. Информации о "деяниях" двух других следователях "Медиазоне" найти не удалось.

Всего в текущую следственную группу входят 84 сотрудника СК.

Поводом для акций в центре Москвы стали отказы независимым кандидатам в регистрации на выборах в Мосгордуму. На двух митингах - 27 июля и 3 августа - правоохранители действовали жестко, применяя спецсредства. В общей сложности были задержаны свыше 2300 человек, девять арестованы по делу о массовых беспорядках, около сотни пострадали от действий силовиков.

По делу о беспорядках проходят двенадцать человек, девять из них уже арестованы. Им вменяют такие эпизоды, как, например, бросок в представителей силовых структур банки из-под лимонада.