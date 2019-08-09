Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

10:25

В разбирательстве о массовых беспорядках в Москве участвуют следователи по "болотному делу"

фото ЗакС политика В разбирательстве о массовых беспорядках в Москве участвуют следователи по "болотному делу"

В следственную группу по уголовному дело о массовых беспорядках 27 июля в Москве вошли три следователя, чьи имена полностью совпадают с теми сотрудниками СК, кто занимался "болотным делом", уведомляет "Медиазона".

Это - Фадеев В. В., Афасижев З. Ю. и Зубков В. Н. По сведениям издания, Фадеев вел дело демонстранта Дениса Луцкевича, участвовавшего в протесте 6 мая 2012 года. Информации о "деяниях" двух других следователях "Медиазоне" найти не удалось.

Всего в текущую следственную группу входят 84 сотрудника СК.

Поводом для акций в центре Москвы стали отказы независимым кандидатам в регистрации на выборах в Мосгордуму. На двух митингах - 27 июля и 3 августа - правоохранители действовали жестко, применяя спецсредства. В общей сложности были задержаны свыше 2300 человек, девять арестованы по делу о массовых беспорядках, около сотни пострадали от действий силовиков.

По делу о беспорядках проходят двенадцать человек, девять из них уже арестованы. Им вменяют такие эпизоды, как, например, бросок в представителей силовых структур банки из-под лимонада.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:45 Глава МГИК назвал "забракованных" кандидатов "провокаторами", предпринявшими "попытку Майдана"

11:13 СК отчитался о задержании ещё двоих фигурантов "дела 27 июля"

10:01 "Против насилия": Более 500 журналистов и литераторов выступили с заявлением о протестах в Москве

8 августа, 18:59 100 тысяч человек поддержали петицию с требованием прекратить дело о беспорядках во время митинга в Москве

8 августа, 18:31 Мэрия Москвы потратила 13 млн рублей на музыкально-шашлычные мероприятия, прошедшие в дни протеста

8 августа, 18:23 Яшина в третий раз арестовали на 10 суток из-за протестов перед выборами в Мосгордуму

8 августа, 15:51 Правоохранители повезли Яшина в суд сразу после выхода из спецприемника

8 августа, 14:28 СК объявил о задержании фигуранта дела о беспорядках в Москве, который сдался сам

8 августа, 14:11 Амосова опечалил отказ ЦИК регистрировать независимых кандидатов в Мосгордуму

7 августа, 19:59 Шульман надеется, что Росгвардию прекратят использовать на митингах

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


10:43    
Правильно, что привлекли следователей, имеющих положительный опыт против врагов России и российского народа! Как и то, что задействуют в разгоне прозападных мразей в Москве бывших "беркутовцев" из Киева, ставших гражданами России!!!!!! Один полковник Косюк чего стоит...лучш[цензура]товщикам не подставляться под его дубинку...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
11:52 Активисты Шиеса недовольны кадровыми изменениями в правительстве региона

11:45 Глава МГИК назвал "забракованных" кандидатов "провокаторами", предпринявшими "попытку Майдана"

11:24 Чичваркин "умывает руки" и не вернется в Россию

11:13 СК отчитался о задержании ещё двоих фигурантов "дела 27 июля"

10:47 Петербургский омбудсмен посетил "Кресты-2", узнав про пытки зэков в "пресс-хатах"

10:25 В разбирательстве о массовых беспорядках в Москве участвуют следователи по "болотному делу"   1

10:01 "Против насилия": Более 500 журналистов и литераторов выступили с заявлением о протестах в Москве   3

9:30 На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы неожиданно стали японскими   4

8 августа, 21:32 Муниципал: ГИК зарегистрировал ещё 8 кандидатов в мундепы

8 августа, 20:54 В Совфеде предложили определить перечень мест для политических акций и митингов   9

8 августа, 20:25 Активиста Гусева арестовали на 10 суток за фразу о Путине во время митинга на площади Ленина

8 августа, 20:21 Председатель ГИК: Участки в Псковской области, может быть, обсудим на ближайшем заседании   2

8 августа, 19:59 МИД РФ обвинил Deutsche Welle в попытке вмешаться в дела России из-за новостей о протестах в Москве   12

8 августа, 19:31 Генпрокуратура упрекнула западные НКО в "эскалации протестных настроений"   6

8 августа, 18:59 100 тысяч человек поддержали петицию с требованием прекратить дело о беспорядках во время митинга в Москве   12

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru