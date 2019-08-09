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10:47

Петербургский омбудсмен посетил "Кресты-2", узнав про пытки зэков в "пресс-хатах"

фото ЗакС политика Петербургский омбудсмен посетил "Кресты-2", узнав про пытки зэков в "пресс-хатах"

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов побывал в стенах следственного изолятора "Кресты-2", узнав о том, что там пытают заключенных. Ранее сведений о случаях насилия, вершимого в стенах СИЗО, он не слышал ни от правозащитников, ни от Общественной наблюдательной комиссии.

Изучив изолятор, Шишлов отметил, что некоторые нарушения уже устраняются самой администрацией исправительного учреждения. В подавляющем большинстве они связаны с "с передачей в СИЗО запрещенных предметов, включая использованные для нанесения и видеофиксации побоев, и с ненадлежащей регистрацией перемещений арестованных из одной камеры в другую".

Омбудсмен уверен, что в изоляторе необходимо провести плановую проверку ФСИН, прокуратуры и Следственного комитета.

Шишлов полагает, что мера, которая бы позволила предотвратить дальнейшие случаи насилия над зэками, - это установка видеонаблюдения в камерах.

Ранее Gulagu.net опубликовал материал, в котором говорится, что в "Крестах-2" существует несколько "пресс-хат" - мест, якобы подконтрольных администрации колонии, где обычно завербованные "активисты"-зэки пытают других арестантов. Издание подкрепило публикацию фото- и видеозаписями с избиениями.


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