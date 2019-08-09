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11:13

СК отчитался о задержании ещё двоих фигурантов "дела 27 июля"

фото ЗакС политика СК отчитался о задержании ещё двоих фигурантов "дела 27 июля"

В Следственном комитете заявили о задержании ещё двоих участников столичных протестов, прошедших 27 июля. Ими стали Айдар Губайдулин 1993 года рождения и Данила Беглец 1992 года рождения. Последний был объявлен в розыск по подозрению в применении силы к представителю силовой структуры (ст. 318 УК РФ).

Обоих молодых людей доставили на допрос в СК. Губайдулину при этом предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках. О том, что инкриминируется Беглецу, ведомство не проинформировало.

Официально в "деле 27 июля" 12 фигурантов. Девять из них уже пребывают под арестом. Сегодня, 9 августа, суд изберет меру пресечения десятому обвиняемому, волонтеру Любови Соболь Сергею Фомину, который накануне сам сдался правоохранителям.

Поводом для акций в центре Москвы стали отказы независимым кандидатам в регистрации на выборах в Мосгордуму. На двух митингах - 27 июля и 3 августа - правоохранители действовали жестко, применяя спецсредства. В общей сложности были задержаны свыше 2300 человек, девять арестованы по делу о массовых беспорядках, около сотни пострадали от действий силовиков.

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