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11:24

Чичваркин "умывает руки" и не вернется в Россию

фото ЗакС политика Чичваркин "умывает руки" и не вернется в Россию

Бизнесмен Евгений Чичваркин, позиционирующий себя как политический эмигрант и враг действующей российской власти, рассказал об изменениях, которые претерпела за последнее время его общественная позиция. Если в канун президентских выборов 2018 года он всерьез раздумывал о своем возвращении на родину - с учетом того, что уголовное дело против него закрыто - то впоследствии он от этой идеи отказался и в России не видит себя совсем. В качестве примера он вспомнил случай писателя Сергея Довлатова, который в конце жизни распрощался с иллюзиями о возвращении. Откровения прозвучали в интервью проекту "Редакция", который возглавляет журналист Алексей Пивоваров.

"Я не мог предположить такого безумия на выборах, такой импотенции с одной стороны и такого оголтелого безумия с другой, поэтому я умываю руки и не вернусь больше, всё, до свидания", - заявил бизнесмен.

При этом владелец элитных ресторана и винного магазина в Лондоне продолжает поддерживать работу лидера Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, не находя ему никакой альтернативы среди отечественных политических деятелей.

"Говорят - "вот, он такой один, единоличник, было столько светлых людей, которые хотели к нему примкнуть", но обычно, когда примыкают вот эти "светлые люди", они начинают создавать вокруг себя напряжение. Либеральная эта тусовка, вспомним Координационный совет оппозиции. <...> Эти все полудурки всегда хотят строем, путинские эти, они же ничего не соображают", - считает Чичваркин.

Предприниматель, известный как основатель и владелец компании "Евросеть", покинул Россию в конце 2008 года.

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