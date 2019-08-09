Глава МГИК назвал "забракованных" кандидатов "провокаторами", предпринявшими "попытку Майдана"

Председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов полагает, что независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы, получившие отказ в регистрации, предприняли попытку устроить у стен руководимого им учреждения события, аналогичные тем, что прошли на Украине зимой 2013-2014 года.

"Зарегистрированы самовыдвиженцы и представители девяти партий, три из которых — парламентские и имеют стабильный электорат. У каждой партии и кандидата есть свои сторонники. И взгляды тех партий, которые участвуют, разнятся со взглядами тех, кто устраивал провокации и несанкционированные митинги, а также попытки "Майдана" у городской избирательной комиссии", - высказал он точку зрения в беседе с ТАСС.

В числе "адекватных" кандидатов Горбунов назвал Сергея Митрохина, который, по его ведому, "правильно свою избирательную кампанию построил". Между тем "яблочнику" несколько дней назад повторно отказали в регистрации.

Отказ МГИК присваивать независимым кандидатам официальный статус спровоцировал массовые протесты в столице. После первого, прошедшего 27 июля, не так давно было возбуждено уголовное дело о "массовых беспорядках". В свою очередь правоохранители действовали жестко, применяя спецсредства. В общей сложности были задержаны свыше 2300 человек, девять арестованы по делу о массовых беспорядках, около сотни пострадали от действий силовиков.