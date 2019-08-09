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12:10

В сквере на улице Танкиста Хрустицкого залили фундамент под памятник Цою

фото ЗакС политика В сквере на улице Танкиста Хрустицкого залили фундамент под памятник Цою

На территории сквера, расположенного на улице Танкиста Хрустицкого неподалеку от места, где учился лидер группы "Кино" Виктор Цой, залили фундамент под будущий памятник музыканту, поделилась с "Петербургским дневником" глава Фонда памяти Виктора Цоя Светлана Власова.

"Сейчас идёт последняя стадия - создание пьедестала. Мы ориентируемся на открытие после выборов, в сентябре", - уточнила она.

Скульптуру планируют установить в центральной части зеленой зоны. Памятник будет выполнен в бронзе. На данный момент он находится в литейной мастерской в Москве.

Родители музыканта просили установить памятник Цою Валентину Матвиенко во времена ее губернаторства. Власти и ранее собирались увековечить память Цоя на улице Танкиста Хрустицкого, но жители Кировского района выступали против, опасаясь, что это станет местом встречи асоциальных элементов. 


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