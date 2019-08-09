Суд снял с выборов кандидата в мундепы МО “Смольнинское”

Смольнинский районный суд Петербурга отменил регистрацию независимого кандидата в муниципальные депутаты МО “Смольнинское” Евгения Казакова, которого поддержал штаб Навального. Иск против избиркома подал соперник Казакова - замдиректора муниципального учреждения «Зеленый слон» Виталий Гапон. Истца на заседании не было, а представитель ИКМО признал претензию.

ИКМО “Смольнинское” отказала в регистрации Казакову, посчитав некоторые подписи в подписных листах недействительными. Кандидат оспорил отказ в ГИК, и муниципальная избирательная комиссия зарегистрировала Казакова. Позднее в районный суд поступил иск от Виталия Гапона, который требовал, чтобы избирком отменил регистрацию.

Бывший координатор штаба Навального Денис Михайлов рассказал ЗАКС.Ру, что во время заседания в суде 8 августа ответчик заявил, что избиркому было проще “подать иск на кандидата, а не оспаривать решение Горизбиркома”.

- ИКМО сразу признала иск. Избирком не скрывал того факта, что это они вообще иск написали, - рассказал Михайлов.

Напомним, ранее ИКМО “Смольнинское” отказала в регистрации другим независимым кандидатам, которых поддержал штаб Навального. В их числе оказались экс-координатор штаба Денис Михайлов, активисты Илья Гантварг и Дарья Старцева.