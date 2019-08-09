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12:46

Ройзман: ФБК - самая мощная народная организация в стране

фото ЗакС политика Ройзман: ФБК - самая мощная народная организация в стране

Политик и общественный деятель Евгений Ройзман, комментируя уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией и начавшиеся следственные действия, отметил, что в данном случае власть выбрала себе очень сильного соперника, который может оказаться ей "не по зубам". Аргументируя свою позицию, он сослался на поговорку "вода дырочку найдет".

"Те, кто против них сейчас работают в полную силу, имеют менталитет комсомольцев 70-х годов. А вот эти молодые, которые им противостоят, они в другой эпохе совершенно. Поэтому они сумеют сориентироваться и найти какой-то формат", - дал он свой прогноз развития конфликта в эфире "Эха Москвы".

По его словам, не следует думать, что "навальнисты" - это движение, популярное только среди неких хипстеров внутри Садового кольца. Глава "Города без наркотиков" уверен в том, что антикоррупционная деятельность фонда имеет огромный общефедеральный успех, иначе расследование про премьер-министра Дмитрия Медведева не посмотрели бы десятки миллионов раз.

"ФБК на сегодняшний день – самая мощная народная организация в России. Мало того, это очень эффективная организация. И об ее эффективности говорит уже то, что с ними борются всеми возможными способами", - заметил Ройзман.

По версии Следственного комитета, в 2016-2018 годах представители возглавляемой Алексеем Навальным организации "отмыли" денег на сумму 1 млрд рублей.

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14:28    
13-49
Подтверждаю. Даже сценарий "Бригады" написан по мотивам реального уголовного дела, даже некоторые детали скопированы, например длинный кожаный плащ. Только в жизни эта бригада была совсем не такая  благородная и пушистая, а весьма жестокая и кровавая, а руководил бывший секретарь РК ВЛКСМ.

13:49   Бордунов  
Сейчас мало кто помнит, первые рекитирские бригады получавшие с проституток и фарцовщиков вышли из оперативных комсомольских отрядов, дежуривших в гостиницах интуриста.
13:02 Как все причудливо смешалось голове у платного тролля Саши: времена, герои, ценности, чтобы прикрыть главную  тайну про тотальное воровство вчерашних коммунистов и комсомольцев. Впрочем, что можно ожидать от существа, для которого  гомосексуализм, педофилия и марихуана - главные ценности Европы.

13:37    
Ройзман прав!

13:28    
13:24.В семье не без урода! Я же говорю об огромнейшей массе миллионов комсомольцев, посвятивших свои молодые годы благородному делу- служению социалистического Отечества!

13:24    
Среди комсомольцев 70-ых оказалось очень много мародеров, которые раздербанили страну. некоторые теперь борются с коррупцией...

13:17    
13:02 Ну ты-то, в 70-е точно ходил в "комсомольском оперотряде" ловить тех, кто неправильно пострижен или одет. Никакой БАМ или ГЭС ты и близко не строил, иначе не заливался бы тут соловьём про "БЛАГО(!!!!!!!!!!!!!) СССР". Теперь же, престарелый обыкновенный фашист (точно по М.Ромму), но по инерции добровольный помощник полицая.

13:02    
А мне по душе комсомольцы 70-х, которые строили ГЭС, АЭС, БАМ и массу другого во БЛАГО(!!!!!!!!!!!!!) СССР и советских людей! ФБК же это западный инструмент в подрывной деятельности по развалу России, РУССКОГО МИРА во БЛАГО Запада, США, прежде всего! В этом вся суть, вся разница!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ФБК же с Ройзманом нас не зовут условно в 70-е в СССР, в социализм, а пытаются сделать вассалом Запада с евромерзостями! Ведь для них главное только свобода гомосексуализма, педофилии и марихуаны...

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