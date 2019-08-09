Арестованному псковскому активисту Милушкину отказывают в лечении в стенах СИЗО

Пребывающему под арестом псковскому активисту Артему Милушкину - мужу бывшего координатора "Открытой России" Лии Милушкиной - сотрудники ФСИН отказывают в выдаче необходимых медикаментов, известила "МБХ медиа" глава проекта "Сказки для политзаключенных" Елена Эфрос, поддерживающая отношения с обвиняемым.

Милушкин пожаловался, что ему не дают таблеток от бронхиальной астмы, от которой он страдает с детства.

"Говорят, что сделали запрос в районную поликлинику по прописке и оттуда пришел ответ, что я здоров. Но я только недавно прописался в районе, до этого ходил в городскую поликлинику и наблюдался у пульмонолога. Попросил их сделать запрос туда, а они ответили: „Нам чего, делать нечего?“", - посетовал Милушкин.

Активист сообщил также, что его здоровье заметно подкосилось за время нахождения под арестом, однако администрация исправительного учреждения постоянно отказывает ему в обследовании.

Супругов Милушкиных обвиняют в сбыте наркотиков (ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Лия Милушкина считает дело против них политическим заказом. Она заявила, что полицейские обещали подкинуть ее мужу наркотики и ей мстят за огласку его жесткого задержания перед митингом 4 ноября 2018 года.

Милушкиных задержали 17 января 2019 года. До этого Артема Милушкина задерживали в ноябре, когда он направлялся на митинг против произвола полицейских и коррупции, и тогда, по его словам, ему угрожал подбросить наркотики человек в штатском. Затем в декабре он рассказал, что сотрудники угрозыска якобы следят за ним в разных частях Пскова.