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13:27

Средний конкурс в петербургские вузы увеличился до 14 человек на место

фото ЗакС политика Средний конкурс в петербургские вузы увеличился до 14 человек на место

В 2019 году средний конкурс в высшие учебные заведения Северной столицы вырос до 13,83 человек на место, известил председатель совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов.

На данный момент, по его словам, пока ещё не во всех городских вузах завершилось формирование контингента.

"Прошли зачисления на бакалавриат и специалитет, впереди зачисления на магистратуру, на внебюджетные места, аспирантуру, которая является в соответствии с федеральным законом № 272 третьим уровнем образования. Во многих вузах приказы на заочное обучение будут тоже позже", - цитирует сообщение Демидова 78.ru.

14 человек на место - условная цифра, отметил чиновник, так как на одни специальности конкурс выше, а на другие - наоборот, ниже.

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