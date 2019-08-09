Амосов и Вишневский просят Беглова не превращать Дом радио в досуговый комплекс

Петербургские парламентарии Борис Вишневский и Михаил Амосов обратились к врио губернатора Александру Беглову с просьбой взять под личный контроль судьбу Дома радио на Итальянской улице, 27.

Дело в том, что ранее уполномоченный по правам ребенка в Северной столице Светлана Агапитова известила, что в историческом здании, принадлежащем Пятому каналу, хотят предоставить помещения оркестру Теодора Курентзиса, а также разместить в нём отель и рестораны. Дом давно нуждается в капитальном ремонте.

"Попытка расселить Дом радио, с которым связана в том числе оборона Ленинграда во время блокады, как мне представляется - вопиющее неуважение к исторической памяти. Для оркестра в нашем городе можно найти и другое место, а недостатка ресторанов и отелей в центре Петербурга не наблюдается", - полагает Вишневский.

Коллеге по Заксобранию вторит и Амосов, также напоминающей об исторической значимости здания.

"Музыкальные программы, детские программы, радиотеатр - многое из того, что было создано в Доме радио и вошло в наш национальный золотой фонд радиовещания", - приводит слова депутата его пресс-служба.

Активисты разместили в интернете петицию, призывая граждан озаботиться судьбой Дома радио.

Историческое здание было построено в 1912-1914 годах. С начала 1930-х в нем размещалось ленинградское, а затем и петербургское радио. Там выступали Ольга Берггольц, Всеволод Вишневский, Николай Тихонов, Дмитрий Шостакович.

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