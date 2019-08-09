Директору ФБК Ивану Жданову продлили арест ещё на 10 суток

Мещанский райсуд Москвы добавил 10 суток административного ареста руководителю Фонда борьбы с коррупцией незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Ивану Жданову, оповестил глава его предвыборного штаба Борис Золотаревский.

Суд счел, что соратник Алексея Навального повинен в организации несогласованного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), прошедшего 27 июля.

Ранее, 2 августа, на рассмотрении апелляции на арест Жданов объявил протестную голодовку.

29 июля главу ФБК отправили в спецприёмник на 15 суток.

Отказ МГИК присваивать независимым кандидатам официальный статус спровоцировал массовые протесты в столице. После первого, прошедшего 27 июля, не так давно было возбуждено уголовное дело о "массовых беспорядках". В свою очередь правоохранители действовали жестко, применяя спецсредства. В общей сложности были задержаны свыше 2300 человек, девять арестованы по делу о массовых беспорядках, около сотни пострадали от действий силовиков.