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14:51

Директору ФБК Ивану Жданову продлили арест ещё на 10 суток

фото ЗакС политика Директору ФБК Ивану Жданову продлили арест ещё на 10 суток

Мещанский райсуд Москвы добавил 10 суток административного ареста руководителю Фонда борьбы с коррупцией незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Ивану Жданову, оповестил глава его предвыборного штаба Борис Золотаревский.

Суд счел, что соратник Алексея Навального повинен в организации несогласованного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), прошедшего 27 июля.

Ранее, 2 августа, на рассмотрении апелляции на арест Жданов объявил протестную голодовку.

29 июля главу ФБК отправили в спецприёмник на 15 суток.

Отказ МГИК присваивать независимым кандидатам официальный статус спровоцировал массовые протесты в столице. После первого, прошедшего 27 июля, не так давно было возбуждено уголовное дело о "массовых беспорядках". В свою очередь правоохранители действовали жестко, применяя спецсредства. В общей сложности были задержаны свыше 2300 человек, девять арестованы по делу о массовых беспорядках, около сотни пострадали от действий силовиков.

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