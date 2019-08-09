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15:03

Транс-ельцинист из Петербурга рассказал Памфиловой про гей-квартал в Кудрово и обвинил ее в гомофобии

фото ЗакС политика Транс-ельцинист из Петербурга рассказал Памфиловой про гей-квартал в Кудрово и обвинил ее в гомофобии

Незарегистрированный кандидат в муниципальные депутаты МО «Невский округ» Анатолий Обросков 9 августа во время рассмотрения его жалобы Центральной избирательной комиссией назвал подход ЦИК и ее руководителя Эллы Памфиловой «дискриминационным и гомофобным».

Обросков шел на муниципальные выборы самовыдвиженцем и собрал 17 подписей в свою поддержку. Избирательная комиссия муниципального образования «Невский округ» установила, что 13 подписавшихся за него человек не живет на территории избирательного округа. Позже Горизбирком поддержали позицию ИКМО. Обросков ответил на это жалобой в Центризбирком.

Рабочая группа ЦИК накануне рекомендовала отказать в удовлетворении претензии кандидата. Но сам он, выступая по видеоконференцсвязи из помещения петербургского Горизбиркома, выразил свое недовольство работой Памфиловой и их коллег.

Кандидат рассказал им, что, избравшись мундепом, планировал бороться в "Невском округе" с наркомафией и инициировать процедуру импичмента всех глав петербургских муниципалитетов. Также он заявил о готовности содействовать в появлении ЛГБТ-квартала в соседнем городе Кудрово.

- Это поспособствовало бы борьбе с гомофобией в Санкт-Петербурге, - объяснил Обросков членам ЦИК.

Он также напомнил, что ранее не был зарегистрирован кандидатом в губернаторы Петербурга, хотя лично, стоя на Невском проспекте, собрал подписи 22 горожан в свою поддержку. В 2018 году Обросков «в образе трансгендерной женщины» посетил ЦИК и заявил о намерении участвовать в президентских выборах, о чем он также напомнил Памфиловой.

- Я так понимаю, голосов ЛГБТ-активистов в вашем районе не хватило и вы обратились к соседям? – предположила глава ЦИК.

Кандидат попытался возразить, но слова ему больше не дали. Члены ЦИК единогласно проголосовали за отказ в удовлетворении жалобы.

- О том, что у Эллы Александровны есть предвзятое отношение к ЛГБТ-сообществу, было видно по ее репликам, - сообщил Обросков в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру.

Он также пообещал обратиться с жалобой на решение ЦИК в Конституционный суд.

Напомним, в 2000-е годы Обросков был известным в Петербурге праворадикальным активистом и борцом за трезвость. Он организовывал «Русские марши» и другие акции националистов. Позже он объявил себя трансгендером и «ельцинистом», организовав несколько провокационных акций. Он, в частности, испортил граффити с актером Сергеем Бодровым и футбольным тренером Станиславом Черчесовым, которые сделали в центре Петербурга сотрудничащие с городскими властями художники из сообщества HoodGraff.  

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