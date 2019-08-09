Глава Вологодской области хочет для Вологды статуса города исторического значения

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников попросил у президента Владимира Путина присвоить столице его региона статус города исторического значения. Вологду он назвал "жемчужиной русского Севера", которая вполне заслуживает включения в федеральную программу развития культуры и туризма, передает ТАСС.

"872 года, ровесница Москве, уникальный архитектурный ансамбль, более 200 объектов культурного наследия и, конечно, это наш знаменитый Спасо-Прилуцкий монастырь, Софийский собор, Вологодский кремль", - перечислил губернатор городские достоинства.

Руководитель государства предпочел не давать однозначного ответа на это предложение, лаконично сославшись на бюджетные траты в размере 2 млрд рублей, которых потребует соответствующее решение.

По словам Кувшинникова, статус, которого он добивается для Вологды, есть на сегодняшний день у менее знаменитых городов, таких как Кириллов и Белозерск.