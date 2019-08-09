Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Муниципал

15:15

ЦИК зарегистрировал Войтановского как кандидата в мундепы МО «Смольнинское»

фото ЗакС политика ЦИК зарегистрировал Войтановского как кандидата в мундепы МО «Смольнинское»

Центральная избирательная комиссия на заседании 9 августа рассмотрела жалобу бывшего депутата петербургского Законодательного собрания Вадима Войтановского на отказ в регистрации кандидатом в муниципальные депутаты в МО «Смольнинское». Online-трансляция заседания велась на сайте ЦИКа.

Член Центризбиркома Евгений Шевченко напомнил, что ИКМО и петербургская городская комиссия отказали в регистрации из-за недостаточного количества подписей избирателей в поддержку самовыдвижения Войтановского. Рабочая группа ЦИК в свою очередь решила, что 4 подписи из ранее забракованных можно учесть, рассказал Шевченко. Он уточнил, что таким образом Войтановскому хватает подписей избирателей для выдвижения. Остальные члены Центральной избирательной комиссии согласились с доводами коллеги и проголосовали за регистрацию экс-депутата ЗакСа кандидатом в мундепы.

Председатель ЦИК Элла Памфилова пожелала удачи Войтановскому. При этом она отметила, что избирательная кампания в Петербурге нестабильная.

- Всё может быть у нас в Санкт-Петербурге. Ситуация там интересная, - сказала Памфилова.

Напомним, ранее Горизбирком не удовлетворил жалобу Войтановского и оставил его отказ в регистрации в силе. На рабочей группе ЦИК экс-депутату ЗакСа пообещали, что зарегистрируют его. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15:25 ЦИК рассмотрел жалобы «яблочников» на петербургский Горизбирком и ИКМО

15:03 Транс-ельцинист из Петербурга рассказал Памфиловой про гей-квартал в Кудрово и обвинил ее в гомофобии

13:09 Единоросс в Горсуде снял с выборов кандидата в мундепы МО “Сампсониевское”

12:13 Суд снял с выборов кандидата в мундепы МО “Смольнинское”

8 августа, 21:32 ГИК зарегистрировал ещё 8 кандидатов в мундепы

8 августа, 18:22 На редактора газеты «Примула» написали заявление в полицию за критику главы поселка Лисий Нос

8 августа, 17:37 На ИКМО «Лиговка-Ямская» пожаловались в прокуратуру из-за заблокированных счетов кандидаток

8 августа, 16:27 ЦИК пообещал зарегистрировать Войтановского кандидатом в мундепы МО «Смольнинское»

8 августа, 16:25 ГИК увеличил количество членов ТИК № 23 и № 29

8 августа, 16:20 Горсуд встал на сторону единоросса, пожелавшего снять с выборов кандидата в МО "Гражданка"

Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
15:25 Муниципал: ЦИК рассмотрел жалобы «яблочников» на петербургский Горизбирком и ИКМО

15:17 Глава Вологодской области хочет для Вологды статуса города исторического значения

15:15 Муниципал: ЦИК зарегистрировал Войтановского как кандидата в мундепы МО «Смольнинское»

15:03 Транс-ельцинист из Петербурга рассказал Памфиловой про гей-квартал в Кудрово и обвинил ее в гомофобии

14:51 Директору ФБК Ивану Жданову продлили арест ещё на 10 суток

14:41 Амосов и Вишневский просят Беглова не превращать Дом радио в досуговый комплекс

14:22 Освещавшую столичные протесты журналистку Reuters обязали явиться в военкомат   1

14:00 Эсеры раскритиковали намерение ГИК сформировать областные избирательные участки

13:59 Полиция просит у СМИ видео с митингов в защиту сквера в Екатеринбурге   2

13:35 Фигурант дела о беспорядках в Москве упрекнул Навального и компанию   3

13:27 Средний конкурс в петербургские вузы увеличился до 14 человек на место

13:09 Муниципал: Единоросс в Горсуде снял с выборов кандидата в мундепы МО “Сампсониевское”   1

13:05 Арестованному псковскому активисту Милушкину отказывают в лечении в стенах СИЗО

12:46 Ройзман: ФБК - самая мощная народная организация в стране   7

12:36 Столичное МВД предупреждает москвичей о недопустимости провокаций 10 августа   4

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru