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Муниципал

15:53

Глава МО «Смольнинское» пообещал снять с выборов через суд Перова и Войтановского

фото ЗакС политика Глава МО «Смольнинское» пообещал снять с выборов через суд Перова и Войтановского

Городской суд Петербурга 9 августа оставил в силе решение Смольнинского районного суда и отказался отменять регистрацию кандидата в депутаты МО «Смольнинское» действующего главы округа Григория Ранкова.

Истцом по этому делу выступил соперник Ранкова по выборам, член Партии Социальной защиты Виктор Перов.

- У него был лист не по форме, дата заверения не стоит в документах, которые необходимо заверить?  и еще в первом финансовом отчете просто пустые клетки, а должны были нули стоять, - объяснил Перов ЗАКС.Ру суть своих претензий.

Ранков предположил, что инициатором его снятия выступил другой кандидат, идущий самовыдвиженцем бывший депутат ЗакСа Вадим Войтановский.

- При помощи Виктора Перова он пытался снять меня. Ему это не удалось.  Я сейчас готовлю иски на Перова и Войтановского о снятия с выборов, к чертовой матери. Оба надоели уже, - заявил Ранков.

Он уточнил, что сначала подаст иск в Смольнинский суд, а затем будет пытаться снять Перова с выборов и в пяти других муниципалитетах, где тот заявился кандидатом.

- Я его поснимаю везде, - добавил Ранков.

Отметим, что Перов и Войтановский не скрывают дружеских связей между собой. Накануне оба политика заявили ЗАКС.Ру, что восстановить Войтановского в качестве кандидата в депутаты МО «Смольнинское» удалось при поддержке юристов Партии Социальной защиты.

-  Я же всегда был социальный депутат, а у него партия социальная, - прокомментировал Войтановский.

Напомним, решение о его регистрации кандидатом в мундепы принимала ЦИК.

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