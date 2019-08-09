В Москве пройдет конкурс на лучшее управление автозаком

На окраине столицы, в Капотне, 10 августа состоится соревнование, участники которого будут состязаться в качестве вождения автозаков, пишет ТАСС. В организованном ФСИН мероприятии поучаствуют сотрудники карательного ведомства из 10 регионов. Ожидается, что водители "продемонстрируют навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знания правил дорожного движения и навыки стрельбы".

Специфический "турнир" пройдет в третий раз в истории. Он приурочен к профессиональному празднику - Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который отмечается 11 августа.

Примечательно, что на 10 число в Москве намечена политическая акция с требованиями проведения честных выборов в столичный парламент. Учитывая, что власти разрешили ее проводить, удовлетворив заявку на 100 тысяч участников, есть надежда, что автозаки на ней по прямому назначению использоваться не будут.