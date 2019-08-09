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16:21

Столичные госучреждения требуют от фигурантов "дела 27 июля" 12,5 млн рублей

фото ЗакС политика Столичные госучреждения требуют от фигурантов "дела 27 июля" 12,5 млн рублей

Два московских госучреждения - ГУП "Мосгортранс" и ГБУ "Автомобильные дороги" - обратились в суд с исками против фигурантов дела о "массовых беспорядках" 27 июля, пишет агентство "Москва".

Обозначенные ведомства желают взыскать с демонстрантов более 12,5 млн рублей, апеллируя к убыткам, которые они вынуждены были претерпеть из-за несанкционированных акций. Исковые заявления направлены для рассмотрения в Следственный комитет.

Общий ущерб от протестного мероприятия, состоявшегося 27 июля, столичная прокуратура оценила в 106 млн рублей.

Напомним, не так давно Петербурге завершился суд по громкому делу о "вытоптанных газонах". После акции "Он нам не царь", прошедшей 5 мая 2018 года, городская прокуратура заявила, что демонстранты причинили серьёзный урон траве, цветам и кустарникам в Александровском саду, оценив затраты на их восстановление в 10 млн рублей. Интересно, но единственными ответчиками по делу проходили координаторы штаба Навального Денис Михайлов и "Весны" Богдан Литвин, которых признали организаторами протеста. В ходе длительного процесса сторона обвинения пошла "на уступки" и снизила заявленную сумму до 7,3 млн рублей, после чего суд окончательно признал активистов виновными в инкриминируемом им деянии.

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17:54    
Так смвд пусть все взыскивают.

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