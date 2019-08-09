Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

16:41

Варламов полагает, что московский политический кризис выгоден обеим сторонам

фото ЗакС политика Варламов полагает, что московский политический кризис выгоден обеим сторонам

Топ-блогер, общественный деятель Илья Варламов, который активно освещает акции оппозиции и сам участвует в муниципальных выборах, попытался разобраться в том, кому выгодна усиливающаяся конфронтация между московской властью и протестующими. Он пришел к выводу, что приходящий первым на ум ответ - "никому" - в корне ошибочен, и теперь блогер придерживается противоположного суждения о разгонах митингов и уголовных делах.

"Для власти это отличная возможность устроить смотр войск перед 24-м годом. Показать, кто на что способен, получить новые бюджеты на борьбу с мифическим Майданом. <...> Оппозиционные лидеры в условиях эскалации конфликта наращивают свой политический капитал. На улицах Москвы появляются новые герои", - отметил Варламов в новейшем тексте.

По его прогнозу, градус вражды не понизится, и обе стороны будут продолжать "повышать ставки".

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, вобравшем в себя уже свыше десятка фигурантов, которым грозят реальные сроки заключения. Никто из задержанных не признал своей вины. Эксперты, сочувствующие подследственным, ссылаются на текст Уголовного кодекса, в котором внятно прописано, что массовыми беспорядками являются вооруженное сопротивление полиции и насильственные действия на улицах. Между тем, и 27 июля, и 3 августа митинговавшие за честные выборы в столице протестовали в высшей степени мирно.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:45    
По-моему он не выгоден никому. Кроме тех кто продолжит воровать.
Очевидно что оппозиция отстаивала спокойные разумные и законные требования. В итоге оппозицией стали силовики, а власть получили те кто отстаивает интересы избирателей.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:50 Следком грозится возбуждать уголовные дела в отношении участников "мирных прогулок"

18:35 В военкомате объяснили, каким образом повестка попала к журналистке Reuters

18:11 Жена Гудкова жалуется на садистов, мучающих политика   1

18:07 Муниципал: В Красном Селе кандидаты в мундепы и наблюдатели играют против избирателей

18:05 ЦИК отказал Илье Яшину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы   1

17:48 Муниципал: КПРФ выступила за укрупнение петербургских муниципалитетов

17:40 Дача Ахматовой окончательно перешла в собственность Петербурга

17:30 Двоих фигурантов дела о "массовых беспорядках" в Москве отправили под арест   1

17:27 Муниципал: Даниила Кена хотят снять с выборов за три поста о “Единой России” во “Вконтакте”   1

17:07 Фермер пожаловался на крупные убытки из-за московских протестов   2

17:06 Московская полиция задержала "навальнистов", раздававших плакаты к митингу 10 августа   1

16:45 Виктора Шендеровича оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в акции 27 июля   4

16:41 Варламов полагает, что московский политический кризис выгоден обеим сторонам   1

16:22 В Москве пройдет конкурс на лучшее управление автозаком   1

16:21 Столичные госучреждения требуют от фигурантов "дела 27 июля" 12,5 млн рублей   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru