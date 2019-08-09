Варламов полагает, что московский политический кризис выгоден обеим сторонам

Топ-блогер, общественный деятель Илья Варламов, который активно освещает акции оппозиции и сам участвует в муниципальных выборах, попытался разобраться в том, кому выгодна усиливающаяся конфронтация между московской властью и протестующими. Он пришел к выводу, что приходящий первым на ум ответ - "никому" - в корне ошибочен, и теперь блогер придерживается противоположного суждения о разгонах митингов и уголовных делах.

"Для власти это отличная возможность устроить смотр войск перед 24-м годом. Показать, кто на что способен, получить новые бюджеты на борьбу с мифическим Майданом. <...> Оппозиционные лидеры в условиях эскалации конфликта наращивают свой политический капитал. На улицах Москвы появляются новые герои", - отметил Варламов в новейшем тексте.

По его прогнозу, градус вражды не понизится, и обе стороны будут продолжать "повышать ставки".

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, вобравшем в себя уже свыше десятка фигурантов, которым грозят реальные сроки заключения. Никто из задержанных не признал своей вины. Эксперты, сочувствующие подследственным, ссылаются на текст Уголовного кодекса, в котором внятно прописано, что массовыми беспорядками являются вооруженное сопротивление полиции и насильственные действия на улицах. Между тем, и 27 июля, и 3 августа митинговавшие за честные выборы в столице протестовали в высшей степени мирно.