Виктора Шендеровича оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в акции 27 июля

Дорогомиловский райсуд Москвы оштрафовал литератора Виктора Шендеровича на 10 тысяч рублей за участие в несанкционированной протестной акции 27 июля, поделился с "МБХ медиа" его адвокат Николай Зборошенко.

Писателю инкриминировали ч. 6 ст. 20.2 КоАП (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу).

"Его позиция: он реализовывал свое право на свободу мирных собраний, выражал свое несогласие с недопуском кандидатов", - отметил Зборошенко, добавив, что вынесенное судое решение будет оспорено и, если понадобится, то и в ЕСПЧ.

Шендерович на заседании отсутствовал, так как был в отъезде.

Литератора среди прочих задержали 27 июля: всю ночь он вынужденно провел в отделе полиции.