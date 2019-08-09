Двоих фигурантов дела о "массовых беспорядках" в Москве отправили под арест

Басманный районный суд Москвы постановил до 9 октября отправить под арест фигуранта уголовного дела о "массовых беспорядках" на незаконной акции 27 июля Айдара Губайдулина, информирует "Дождь".

Молодого человека задержали накануне, 8 августа, после обысков. Губайдулин - программист, родился в Уфе, а в столице окончил Московский физико-технический институт (МФТИ).

Утром 9 августа вместе с Губайдулиным на допрос в Следственный комитет был вызван и другой фигурант разбирательства - Данила Беглец.

Также, как передает "Медиазона", до 8 октября арестовали и объявленного ранее в розыск волонтера штаба Любови Соболь Сергея Фомина.

Таким образом, на данный момент в СИЗО пребывают 11 человек.

Поводом для акций в центре Москвы стали отказы независимым кандидатам в регистрации на выборах в Мосгордуму. На двух митингах - 27 июля и 3 августа - правоохранители действовали жестко, применяя спецсредства. В общей сложности были задержаны свыше 2300 человек, девять арестованы по делу о массовых беспорядках, около сотни пострадали от действий силовиков.