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Муниципал

17:27

Даниила Кена хотят снять с выборов за три поста о “Единой России” во “Вконтакте”

фото ЗакС политика Даниила Кена хотят снять с выборов за три поста о “Единой России” во “Вконтакте”

Избирательная комиссия МО “Светлановское” обратилась в суд с требованием снять с выборов самовыдвиженца и действующего муниципального депутата МО “Морские ворота” Даниила Кена из-за трех записей о “Единой России” в социальной сети “Вконтакте”. 

Кен в разговоре с ЗАКС.Ру рассказал, что муниципальный избирком посчитал агитацией три записи во “Вконтакте”, датированные 2014, 2015 и 2019 годами. 

Запись 2014 года - это репост со страницы главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального про выход газеты "Популярная политика. Дворцы единороссов".

svrt.jpg (52 KB)Запись 2014 года, которую ИКМО "Светлановское" посчитало агитационной.

Фото: личная страница Даниила Кена в Facebook 

В 2015 году Кен репостнул к себе на страницу запись Дмитрия Анисимова с упоминанием того, что в 2014 году на Канонерском острове Единая Россия победила за счёт досрочного голосования. 

По словам Даниила Кена, последняя запись, которую ИКМО посчитали агитационной, опубликована 10 июня, но решение о дате назначения выборов, по словам Кена, приняли 19 июня. По мнению Кена, формально записи нельзя считать агитацией. 

- Они [записи] сделаны до периода нынешней избирательной кампании. По версии избирательной комиссии, это агитационные  записи, которые сделаны якобы с нарушением неких авторских прав “Единой России”, - рассказал кандидат в мундепы. 

В иске избирательная комиссия ссылается на несколько внутренних документов “Единой России”, в которых говорится, что словосочетание “ЕДИНАЯ РОССИЯ” и эмблема партии “являются интеллектуальной собственностью партии в качестве товарных знаков”. 

Кена зарегистрировали кандидатом в мундепы 19 июля. После регистрации другой самовыдвиженец Артем Беспамятнов подал иск в Выборгский районный суд, требуя аннулировать регистрацию Кена. Суд отказал в заявлении. 

Дополнение: 9 августа кандидат в мундепы от "Единой России" Оксана Шувалова подала иск против Даниила Кена  с требованием отменить регистрацию. 


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17:52    
внутренние документы мало что доказывают посторонним.

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