В Красном Селе кандидаты в мундепы и наблюдатели играют против избирателей

Футбольные матчи между участниками выборного процесса и избирателями проходят в Красном Селе. По словам одного из популяризаторов инициативы, местного депутата Ольги Ворониной, первая встреча состоялась 21 июля, а вторая запланирована на 11 августа, день физкультурника.

Кандидат в муниципальные депутаты от КПРФ Александр Латыпов рассказал ЗАКС.Ру, что за одну команду выходят играть наблюдатели от партии «Яблоко», представители КПРФ, ЛДПР «Справедливой России» и самовыдвиженцы, в том числе состоящие в «Единой России».

- Не было «Единой России» по спискам. Они просто с трудом передвигаются самостоятельно, потому что им под 70 лет. Их мы не наблюдаем, а все остальные играют, - сообщил Латыпов.

По его словам, идея подобных встреч принадлежит избирателям.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.