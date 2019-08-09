В военкомате объяснили, каким образом повестка попала к журналистке Reuters

Корреспондент агентства Reuters Мария Цветкова, принимавшая активное участие в освещении московских протестов и в связи с этим оказавшаяся в числе задержанных, получила повестку с наказом явиться в военкомат из-за невнимательности одной из его сотрудниц, сообщил РБК дежурный комиссариата.

"Ну это просто описка была, женщина у нас описалась", - пояснил он.

Извещение с требованием явиться в военкомат, адресованное некоему "Цветкову Марию Владимировичу", журналиста "Рейтер" получила сегодня. Бумагу, по её словам, девушке вручило "официальное лицо", которое и рассказало ей, что после задержаний по силовым ведомствам прошел указ "пробивать" всех оказавшихся в ОП и после "пугать" их службами вроде Налоговой и ФССП, "чтоб больше на митинги не ходили".

Добавим, после прошедших акций гражданского несогласия Следком официально заявил, что в числе задержанных демонстрантов оказались 134 человека, уклоняющихся от армейской службы.