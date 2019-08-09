Следком грозится возбуждать уголовные дела в отношении участников "мирных прогулок"

Следственный комитет РФ выступил с официальным заявлением, призванным напомнить москвичам о том, что любые "отклонения от нормы" общественного поведения после митинга 10 августа - какими, например, являются несанкционированные "мирные прогулки" - будут строго наказываться согласно букве закона.

"Следственный комитет России информирует, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. СК напоминает, что при принятии решения об участии в таких мероприятиях молодым людям, а особенно несовершеннолетним и их родителям, следует помнить о последствиях своих действий: привлечение к административной или уголовной ответственности может негативно сказаться на будущем", - сообщили в назидание в Следкоме.

Ранее мэрия Москвы согласовала ещё один митинг за свободные и честные выборы и допуск до них незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Мероприятие состоится уже завтра на проспекте Академика Сахарова. Заявленная численность участников - до 100 тысяч человек. Предыдущий митинг, прошедший 20 июля, посетили более 20 тысяч человек.