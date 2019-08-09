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Новости

18:50

Следком грозится возбуждать уголовные дела в отношении участников "мирных прогулок"

фото ЗакС политика Следком грозится возбуждать уголовные дела в отношении участников "мирных прогулок"

Следственный комитет РФ выступил с официальным заявлением, призванным напомнить москвичам о том, что любые "отклонения от нормы" общественного поведения после митинга 10 августа - какими, например, являются несанкционированные "мирные прогулки" - будут строго наказываться согласно букве закона.

"Следственный комитет России информирует, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. СК напоминает, что при принятии решения об участии в таких мероприятиях молодым людям, а особенно несовершеннолетним и их родителям, следует помнить о последствиях своих действий: привлечение к административной или уголовной ответственности может негативно сказаться на будущем", - сообщили в назидание в Следкоме.

Ранее мэрия Москвы согласовала ещё один митинг за свободные и честные выборы и допуск до них незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Мероприятие состоится уже завтра на проспекте Академика Сахарова. Заявленная численность участников - до 100 тысяч человек. Предыдущий митинг, прошедший 20 июля, посетили более 20 тысяч человек.

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21:40    
20-25 b 20-26
Ты говоришь, что "тогда победим".
Конкретизируй: Кто по твоему победит? И кого "победим"?

20:26    
Зачем напоминать баранам об ответственности, которая прописана в КоАП и УК ? Ещё таблицу умножения им напомнить ! Они прекрасно всё знают и идут на нарушения осознанно. Поэтому и поступать с уродами надо ЖЕСТОКО. Этого требует  народ России согласно опроса. Надоело смотреть на рожи провокаторов и [цензура]иганов.

20:25    
СК РФ-браво! Ещё жёстче надо действовать против врагов России! Тогда победим!

19:16    
Больше двух не собираться и дышать через раз.
Силовики совсем обнаглели.

19:01    
Я считаю надо сформировать общественный комитет по контролю за взбесившимися силовиками.

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