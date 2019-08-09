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19:16

Началось формирование УИКов для «дачных» участков Псковской области

фото ЗакС политика Началось формирование УИКов для «дачных» участков Псковской области

Территориальная избирательная комиссия № 23 закончила прием документов на зачисление в участковые избирательные комиссии, которые будут организовывать выборы губернатора Петербурга на экстерриториальных участках Псковской области. Об этом ЗАКС.Ру 9 августа сообщили в ТИКе № 23.

Там рассказали, что документы предоставили все парламентские партии Петербурга и представители собраний по месту жительства. Скорее всего, в течение следующей недели рабочая группа комиссии определит людей для зачисления в резерв, а затем «по необходимости» - для зачисления в УИКи, добавили в ТИКе. В территориальном избиркоме уточнили, что сейчас идет осмотр и сортировка документов.

Представитель комиссии сообщил, что пока неизвестно, кто войдет в УИКи для Псковской области - петербуржцы или местные жители. Это также уточнят позднее на заседаниях рабочей группы и самого ТИКа, рассказали в территориальной комиссии. Помимо этого, позже комиссия определит количество членов каждого из УИКов и способы проведения для них обучающих семинаров, добавили в ТИКе. 

Напомним, Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила создать 20 экстерриториальных участков в Псковской области, где петербуржцы смогут проголосовать за губернатора. Организация выборов в регионе возложена на ТИК № 23. 

Целесообразность создания участков в Псковской области вызвала споры. В частности, против высказалось петербургское бюро партии «Справедливая Россия» и председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Последняя рекомендовала ГИКу повторно обсудить вопрос создания экстерриториальных участков. Председатель ГИК Виктор Миненко заявил, что новое обсуждение проблемы, «может быть», произойдет на заседании городского избиркома 13 августа. 

ЗАКС.Ру самостоятельно посетил больше половины мест, где планируется создать «дачные» участки в Псковской области. Среди них пожарная станция, продуктовый магазин и другое.

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