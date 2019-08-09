Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

19:18

В Петербурге на акцию против изменения климата пришли 50 активистов и сотни силовиков

фото ЗакС политика В Петербурге на акцию против изменения климата пришли 50 активистов и сотни силовиков

Не менее 40 машин Росгвардии и полиции насчитал корреспондент ЗАКС.Ру на площади Ленина и ближайших улицах. Здесь с 19:00 проходит митинг против изменения климата.

В акции, организованной климатическими активистами, участвует около 50 человек. Всех их заставили пройти через металлодетекторы. На входе пришедших снимали на камеры люди в гражданском. По периметру площади стоят полицейские в касках.

На площади и на ближайших улицах помимо машин силовиков припаркована уборочная техника и пустые пассажирские автобусы.

Мероприятия на тему климатического кризиса проходят в этот день в рамках международной кампании "Пятницы ради будущего" (Fridays for future).

DSCN0138.JPG (355 KB)DSCN0167.JPG (279 KB)DSCN0184.JPG (390 KB)DSCN0208.JPG (452 KB)DSCN0221.JPG (363 KB)DSCN0229.JPG (336 KB)DSCN0239.JPG (364 KB)DSCN0256.JPG (352 KB)

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


20:35    
Почему эти по№лядушки держат плакаты на английском языке, а у одной вообще матерное ругательство ? Неплохо штрафануть жучку. Здесь заплатили больше, чем на панели ?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:54 Явлинский готов поручиться за всех арестованных по "делу 27 июля"

20:20 Милонов выделил Грязневич среди всех петербургских демократов

19:52 Издатель "Новой газеты": Охотятся не на митингующих, а на содержимое их смартфонов

19:32 Ходорковский: Власть делает протест модным

19:31 Муниципал: Единоросса в МО “Юго-Запад” хотят снять с выборов из-за ошибок в документах

19:18 В Петербурге на акцию против изменения климата пришли 50 активистов и сотни силовиков   1

19:16 Началось формирование УИКов для «дачных» участков Псковской области

18:58 Регулярно освистываемого главу Архангельской области поблагодарил Медведев   1

18:50 Следком грозится возбуждать уголовные дела в отношении участников "мирных прогулок"   5

18:35 В военкомате объяснили, каким образом повестка попала к журналистке Reuters

18:11 Жена Гудкова жалуется на садистов, мучающих политика   3

18:07 Муниципал: В Красном Селе кандидаты в мундепы и наблюдатели играют против избирателей

18:05 ЦИК отказал Илье Яшину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы   4

17:48 Муниципал: КПРФ выступила за укрупнение петербургских муниципалитетов

17:40 Дача Ахматовой окончательно перешла в собственность Петербурга

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru