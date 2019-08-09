Единоросса в МО “Юго-Запад” хотят снять с выборов из-за ошибок в документах

Самовыдвиженец в МО “Юго-Запад” Вадим Шлахтер обратился в Городской суд Санкт-Петербурга с требованием признать незаконной регистрацию соперника из “Единой России” и действующего мундепа Вадима Фролова.

Шлахтер считает, что Горизбирком зарегистрировал Фролова незаконно. По словам самовыдвиженца, муниципальный избирком дважды отказывал действующему мундепу в регистрации из-за ошибок в документах. Доверенное лицо Шлахтера ознакомилось с документами Фролова, в которых вновь нашли недочеты.

- Ему два раза отказывала ИКМО, и ГИК его восстановил. На мой взгляд, [это] совершенно беспредельно и напоминает некую аффилированность. Я гражданин Российской Федерации, и я тоже кандидат в муниципальные депутаты. Я считаю, что мы должны быть все на равных условиях хотя бы на старте [кампании], - заявил Шлахтер корреспонденту ЗАКС.Ру.

Другой самовыдвиженец Игорь Демин ранее рассказал ЗАКС.Ру, что Фролов и еще два действующих мундепа и кандидата от “Единой России” Олег Семенов и Алексей Каменский во время сдачи документов в ИКМО пришли с сотрудниками ЧОП, которые заблокировали вход и загородили членов совета от возмущенных граждан. Как рассказал Демин, у охранников были с собой дубинки и наручники, а в кобуре виднелось оружие.

Позже депутат Госдумы Сергей Вострецов обратился в ЦИК с требованием дать оценку действиям кандидатов в мундепы.

Елена Владыкина