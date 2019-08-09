Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

19:31

Единоросса в МО “Юго-Запад” хотят снять с выборов из-за ошибок в документах

фото ЗакС политика Единоросса в МО “Юго-Запад” хотят снять с выборов из-за ошибок в документах

Самовыдвиженец в МО “Юго-Запад” Вадим Шлахтер обратился в Городской суд Санкт-Петербурга с требованием признать незаконной регистрацию соперника из “Единой России” и действующего мундепа Вадима Фролова. 

Шлахтер считает, что Горизбирком зарегистрировал Фролова незаконно. По словам самовыдвиженца, муниципальный избирком дважды отказывал действующему мундепу в регистрации из-за ошибок в документах. Доверенное лицо Шлахтера ознакомилось с документами Фролова, в которых вновь нашли недочеты. 

- Ему два раза отказывала ИКМО, и ГИК его восстановил. На мой взгляд, [это] совершенно беспредельно и напоминает некую аффилированность. Я гражданин Российской Федерации, и я тоже кандидат в муниципальные депутаты. Я считаю, что мы должны быть все на равных условиях хотя бы на старте [кампании], - заявил Шлахтер корреспонденту ЗАКС.Ру. 

Другой самовыдвиженец Игорь Демин ранее рассказал ЗАКС.Ру, что Фролов и еще два действующих мундепа и кандидата от “Единой России” Олег Семенов и Алексей Каменский во время сдачи документов в ИКМО пришли с сотрудниками ЧОП, которые заблокировали вход и загородили членов совета от возмущенных граждан. Как рассказал Демин, у охранников были с собой дубинки и наручники, а в кобуре виднелось оружие.  

Позже депутат Госдумы Сергей Вострецов обратился в ЦИК с требованием дать оценку действиям кандидатов в мундепы.

Елена Владыкина

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:54 Явлинский готов поручиться за всех арестованных по "делу 27 июля"

20:20 Милонов выделил Грязневич среди всех петербургских демократов

19:52 Издатель "Новой газеты": Охотятся не на митингующих, а на содержимое их смартфонов

19:32 Ходорковский: Власть делает протест модным

19:31 Муниципал: Единоросса в МО “Юго-Запад” хотят снять с выборов из-за ошибок в документах

19:18 В Петербурге на акцию против изменения климата пришли 50 активистов и сотни силовиков   1

19:16 Началось формирование УИКов для «дачных» участков Псковской области

18:58 Регулярно освистываемого главу Архангельской области поблагодарил Медведев   1

18:50 Следком грозится возбуждать уголовные дела в отношении участников "мирных прогулок"   5

18:35 В военкомате объяснили, каким образом повестка попала к журналистке Reuters

18:11 Жена Гудкова жалуется на садистов, мучающих политика   3

18:07 Муниципал: В Красном Селе кандидаты в мундепы и наблюдатели играют против избирателей

18:05 ЦИК отказал Илье Яшину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы   4

17:48 Муниципал: КПРФ выступила за укрупнение петербургских муниципалитетов

17:40 Дача Ахматовой окончательно перешла в собственность Петербурга

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru