Явлинский готов поручиться за всех арестованных по "делу 27 июля"

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, остающийся под впечатлением от своего посещения жестоко разогнанной бойцами Росгвардии столичной акции протеста 27 июля, выразил готовность и желание поручиться за всех ее участников, которые попали под уголовное преследование, а также оказывать им правовую помощь. По его мнению, никаких "массовых беспорядков", которые инкриминируют более десятку лишенных свободы молодых людей, не наблюдалось и в помине.

"А вот жестокий разгон силовиками мирных людей, вышедших на улицы, чтобы выразить свое недовольство враньем властей, был. И это видела вся Россия. Аресты незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, полицейский погром в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), угрозы лишать родительских прав участников акций — все это попытки запугивания и подавления общества", - написал политик у себя в Telegram-канале.

На акции за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля задержали более 1300 человек. Как минимум 12 человек стали фигурантами дела о массовых беспорядках. Часть из них уже поместили в СИЗО.

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