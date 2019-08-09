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9 августа, 23:47

Климатическая полиция

Петербургскую площадь Ленина 9 августа окружили сотни полицейских в касках и росгвардейцев с дубинками, на соседних улицах стояли автозаки, машины ОМОН и уборочная техника. Их привезли не из-за сообщения о каком-нибудь происшествии или митинга оппозиции за честные выборы. Просто 70 активистов решили обсудить в “гайд-парке” проблему изменения климата. 

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Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в последнее время часто высказывается на тему экологических проблем. В частности, неоднократно комментировал ход рекультивации мусорного полигона “Новоселки”. Подобные вопросы, видимо, интересуют также руководство регионального МВД и чиновников Смольного, отвечающих за внутреннюю политику. Вечером в пятницу, 9 августа, они продемонстрировали свою поддержку городским эко-активистам, отправив на их санкционированный митинг против изменения климата сотни полицейских и росгвардейцев. Вероятно, сделано это было, чтобы ни один сторонник глобального потепления не смог атаковать митингующих. 

Не менее четырех десятков машин силовиков были припаркованы не только вокруг площади Ленина, но и на соседних улицах. Также поблизости оказалось немало единиц уборочной техники - особенно много ее было припарковано на улице Комсомола. Вероятно, оранжевые автомобили, припаркованные рядом с  мероприятием эко-активистов, символизировали важность мусорного вопроса для городских властей.

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Первое, что видели участники митинга, проходя в “гайд-парк” через металлодетекторы - ряд экипированных полицейских в касках, лица некоторых из них закрывали черные маски. Так силовики подчеркивали, что скоро в городе будет нечем дышать, подумали активисты. 

- Тут на каждого из нас по машине полицейской, - переговаривались они, глядя по сторонам. 

Людей к началу акции, действительно, пришло не больше 50 человек. Всех их уже у металлодетекторов снимали на видеокамеры мужчины в гражданском, державшиеся рядом с полицейскими. По всей видимости, желали запечатлеть для истории лица активистов, поднимающих важные общественные проблемы. Видимо, чтобы никто не травмировался, на входе изъяли несколько термосов.

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Акция стартовала с рассказа Динары Агеевой из движения “Голоса за животных” о шведской школьнице Грете Тунберг, начавшей кампанию Fridays for Future (Пятницы ради будущего) и объединившей неравнодушную к климатическим проблемам молодежь из более чем 100 стран мира. В сторону выступающей тут же направила видеокамеру женщина в пальто, позже организаторы митинга сказали корреспонденту ЗАКС.Ру, что в первый раз ее видели. Оператор была явно обеспокоенная эко-проблемами и в течение часа беспрерывно снимала всех выступающих, зафиксировав мысли активистов о веганстве, велодорожках, раздельном сборе мусора.  

Число участников тем временем росло. Ближе к концу на площади с плакатами стояли уже 70 человек. Полицейские, вероятно, увидев, что митингующих уже достаточно много, они настроены решительно и смогут сами за себя постоять, начали ослаблять свои позиции. Значительная часть машин силовиков разъехалась с площади примерно за полчаса до завершения акции.

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Тем временем выступавшие на площади говорили о протестах в Шиесе, “мусорной реформе”, пожарах в Сибири. Все это, по словам участников митинга, напрямую связано с главной целью инициативы Fridays for Future - требования к властям и общественности уделять больше внимания вопросу климатического кризиса. 

- Это наша вторая акция в Петербурге. В первый раз, в мае, было совсем мало людей. Надеюсь, что в сентябре будет еще больше. Смысл Fridays for Future - донести до людей информацию о глобальных изменениях климата и их последствиях для следующих поколений, - рассказала ЗАКС.Ру организатор митинга Алина Федорова.  

Она также призналась, что была удивлена большому количеству полиции, ведь заявка была подана всего на 300 участников, а пришло и того меньше. Но для руководства силовых ведомств и городских властей важна безопасность каждого активиста. Потому что в нашем открытом городе ничто не должно омрачать настроения желающим высказаться по общественно-важным проблемам.  


Сергей Еремеев


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