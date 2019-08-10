Депутат Госдумы уверен: причина пожаров в Сибири - применение США климатического оружия

Федеральный парламентарий Алексей Журавлев полагает, что источником, спровоцировавшим бушующие в Сибири лесные пожары, является США, а именно - испытание Штатами некоего климатического оружия. Мнением народный избранник поделился в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1", передают РИА "Новости".

"Я думаю, [Штаты] испытывают климатическое оружие. Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. Значит, что: пожары у нас идут, ливни в Москве. Ну, обком вашингтонский работает. Я считаю, что это серьезно и надо к этому правильно относиться", - поведал Журавлев.

В дополнение своим словам он заявил, что за последние несколько десятилетий РФ достигла небывалых успехов на военном поприще. Депутат уверен, что страны Запада не обладают оружием, которое делает перевес столь явным.

Ранее было возбуждено уголовное дело о халатности в Красноярском крае из-за лесных пожаров. Огонь охватил 4,5 млн гектаров леса в Сибири. Губернатор края Александр Усс заявлял, что бороться с такими пожарами бессмысленно, в Рослесхознадзоре заявляли об экономической нецелесообразности тушения с помощью авиации. После возмущения общественности Минобороны сформировало группировку для помощи в ликвидации пожара.

По данным Greenpeace, только в Красноярском крае могли пострадать и погибнуть 13 тысяч животных.