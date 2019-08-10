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12:25

На выходе одной из станций столичного метро полиция фиксирует фамилии всех идущих на митинг

фото ЗакС политика На выходе одной из станций столичного метро полиция фиксирует фамилии всех идущих на митинг

Как сообщают сотрудники предвыборного штаба политика Дмитрия Гудкова, на выходе из станции метро "Сухаревская" дежурящие там правоохранители встречают всех выходящих, напоминая им о правилах поведения на митинге, а также собирают их фамилии, требуя подписать бумагу-согласие с условиями акции.

"Требование незаконно, отказывайтесь!" - напоминают в штабе.

Напомним, сегодня в 14:00 на проспекте Академика Сахарова начнется митинг за честные и свободные выборы и допуск до них "забракованных" кандидатов, большинство из которых сейчас отбывают административный арест. Среди выступающих - рэпер Oxxxymiron, блогер Юрий Дудь и другие.

Сейчас по всей стране - в том числе в городах Сибири - неравнодушные граждане вышли в пикеты в поддержку независимых московских кандидатов.

Арестованного за участие в протестах студента ВШЭ и блогера Егора Жукова поддержали и в Петербурге.

spb_svob_vybor.jpg (188 KB)

Фото: "Протестный Петербург"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
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