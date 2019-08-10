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13:21

Смольный готов выделить на ремонт Выборгского шоссе более 575 млн рублей

фото ЗакС политика Смольный готов выделить на ремонт Выборгского шоссе более 575 млн рублей

Комитет по госзаказу Смольного разместил тендер на ремонт отрезка Выборгского шоссе: на эти цели из бюджета города планируется выделить 575,6 млн рублей.

Подрядчику предстоит обновить асфальтовое полотно на участке шоссе от проспекта Энгельса до Кольцевой автодороги. Заменить предстоит бордюрный камень, дождеприёмники, подлатать тротуары, нанести разметку и облагородить территорию после ремонта.

Согласно техзаданию, дорожникам предстоит заменить почти 200 тысяч квадратных метров асфальта.

Все работы должны быть завершены к 15 ноября 2020 года. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 29 августа.

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